Hırvatistan'da Hidroelektrik Santralinde Yangın
1 saat önce
Hırvatistan'ın güneyindeki Dubrovnik şehri yakınında bulunan bir hidroelektrik santralinde çıkan yangında bir işçi hayatını kaybetti.
Hırvatistan
'ın güneyindeki Dubrovnik
şehri yakınında bulunan bir hidroelektrik santralinde çıkan yangında bir işçi hayatını kaybetti.
Dubrovnik Polisinden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde santraldeki bir tünelde meydana gelen patlama sonucu yangın çıktığı, yaşamını yitiren bir işçinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.
Açıklamada, patlama sırasında tünelde bulunan 2 işçiye henüz ulaşılamadığı, hafif yaralanan ve santralden çıkmayı başaran 3 işçinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Ölen işçinin cansız bedeninin, santrali denize bağlayan drenaj kanalında itfaiye ekiplerince bulunduğu, patlamanın sebebinin henüz tespit edilemediği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:51 Kaynak: AA
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