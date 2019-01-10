Son Dakika Haberleri: Hırvatistan'da Hidroelektrik Santralinde Yangın

Hırvatistan'da Hidroelektrik Santralinde Yangın

1 saat önce

Hırvatistan'ın güneyindeki Dubrovnik şehri yakınında bulunan bir hidroelektrik santralinde çıkan yangında bir işçi hayatını kaybetti.

Hırvatistan'da Hidroelektrik Santralinde Yangın, System.String[]
Hırvatistan'ın güneyindeki Dubrovnik şehri yakınında bulunan bir hidroelektrik santralinde çıkan yangında bir işçi hayatını kaybetti.

Dubrovnik Polisinden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde santraldeki bir tünelde meydana gelen patlama sonucu yangın çıktığı, yaşamını yitiren bir işçinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, patlama sırasında tünelde bulunan 2 işçiye henüz ulaşılamadığı, hafif yaralanan ve santralden çıkmayı başaran 3 işçinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Ölen işçinin cansız bedeninin, santrali denize bağlayan drenaj kanalında itfaiye ekiplerince bulunduğu, patlamanın sebebinin henüz tespit edilemediği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:51 Kaynak: AA

Dubrovnik, İşçi, Hırvatistan, Güncel
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