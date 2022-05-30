Hırvatistan'da kaybolan küçük uçağın enkazına ulaşıldı - Son Dakika
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Hırvatistan'da kaybolan küçük uçağın enkazına ulaşıldı

30.05.2022 14:31
Hırvatistan'da kaybolan küçük uçağın enkazına ulaşıldı

Hırvatistan'ın Split kentinde dün kaybolan "Cessna 182" tipi uçağın enkazına ulaşıldığı bildirildi.

Hırvatistan'ın Split kentinde dün kaybolan "Cessna 182" tipi uçağın enkazına ulaşıldığı bildirildi.

Hırvatistan Arama Kurtarma Dairesinden (HGSS) yapılan açıklamada, havalandıktan kısa bir süre sonra radardan çıkarak kaybolan küçük uçağın enkazının bulunduğu ve içerisindeki 4 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Almanya'ya gitmek üzere yola çıkan uçağı arama kurtarma çalışmalarına 340 kişinin katıldığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Arama Kurtarma, Hırvatistan, Cessna, Güncel, Son Dakika

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