Hırvatistan'da kaybolan uçağın enkazı bulundu: 4 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Hırvatistan'da kaybolan uçağın enkazı bulundu: 4 ölü

30.05.2022 15:14
Hırvatistan'da kaybolan uçağın enkazı bulundu: 4 ölü

Hırvatistan'da hafta sonu radardan çıkarak kaybolan uçağın enkazına ve içinde bulunan 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Hırvatistan'da hafta sonu radardan çıkarak kaybolan uçağın enkazına ve içinde bulunan 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Hırvatistan'da içinde 4 kişinin bulunduğu küçük uçak, dün radardan çıkarak kayboldu. Arama çalışmalarına başlayan ekipler, Brocanac köyü yakınlarında Cessna 182 tipi uçağın enkazını buldu. Sivil savunma ekibi başkanı Damir Trut, "Uçak dron ile bulunur bulunmaz, arama ekipleri olay yerine gitti. Maalesef, tüm yolcuların hayatını kaybettiği doğrulandı" dedi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Adriyatik Denizi'ndeki Split Limanı'ndan havalanan uçak, Almanya'ya gidiyordu. - ZAGREB

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Hırvatistan'da kaybolan küçük uçağın enkazına ulaşıldı Hırvatistan'da kaybolan küçük uçağın enkazına ulaşıldı Rusya: Ukrayna'da 183 uçak, 128 helikopter, 3 bin 323 tank ve zırhlı aracı yok ettik Rusya: Ukrayna'da 183 uçak, 128 helikopter, 3 bin 323 tank ve zırhlı aracı yok ettik
Kaynak: İHA

Hırvatistan, Cessna, Uçak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırvatistan'da kaybolan uçağın enkazı bulundu: 4 ölü - Son Dakika


Son Dakika
21:07 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Aynur Doğan açıklaması: Terör propagandası anlamına gelen konserlere izin verilemez
20:37 Rusya, ruble ile ödeme yapmayı kabul etmeyen Hollanda'ya gaz akışını kesiyor!
19:51 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK Başkanı ve üyelerine hakaret suçlamasıyla yargılandığı davayla ilgili rapor hazırlattı: YSK'ya gönderme yoktur
19:46 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsveç ve Finlandiya'ya net mesaj: Müzakere kapısı açık şartlar belli
19:45 Premier Lig devi Chelsea resmen satıldı! Kulüp için 4 milyar sterlinden fazla para ödediler
19:19 Adına havale gelmediği için sinirlenen adam ekmek bıçağıyla banka müdürünün odasını bastı!
18:55 Galatasaray'dan transfer çalımı! Gol kralı Umut Bozok ile anlaşma sağlandı
18:15 Malezya'da timsah dehşeti! Nehirden geçmek isteyen adamı ikiye böldü
18:13 Akhisarspor 3. Lig'e kadar düştü, kulübe kayyum atandı!
18:11 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 21:24:26. #1.11#
SON DAKİKA: Hırvatistan'da kaybolan uçağın enkazı bulundu: 4 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement