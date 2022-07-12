Zagreb Yunus Emre Enstitüsü binasında yapılan gösterimde konuşan Festival Müdürü Tvrtko Zebec, kuş dilinin nesilden nesile aktarıldığını ve insanın doğayla ilişkisini anlatan en

Kaynak: AA

Doğu Karadeniz, Hırvatistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hırvatistan'da 'Kuş Dili' belgeseli gösterildi - Son Dakika

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