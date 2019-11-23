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Hırvatistan'da ormanda 71 düzensiz göçmen yakalandı
6 saat önce
Hırvatistan'da Rijeka şehri yakınlarındaki ormanda yapılan operasyonda 71 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:30 Kaynak: AA
Hırvatistan'da Rijeka şehri yakınlarındaki ormanda yapılan operasyonda 71 düzensiz göçmen yakalandı.
Polisten yapılan açıklamada, yakalanan göçmenlerin kimliklerinin belirsiz olduğu belirtilerek, "Yakalanan kişilerin Hırvatistan'a yasa dışı yollarla gelen yabancı uyruklular oldukları tespit edildi." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, söz konusu düzensiz göçmenlerin iltica talebinde bulunmadıkları kaydedildi.
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