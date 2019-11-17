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Hırvatistan'da polisin müdahalesi sonucu bir göçmen yaralandı

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) ülkesi Hırvatistan'ın Slovenya sınırında, polisin müdahalesi sonucu bir göçmen ağır yaralandı.

Hırvatistan'da polisin müdahalesi sonucu bir göçmen yaralandı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) ülkesi Hırvatistan'ın Slovenya sınırında, polisin müdahalesi sonucu bir göçmen ağır yaralandı.

Hırvatistan Polisinden yapılan açıklamada, AB ülkesi Slovenya'ya yasa dışı yollarla geçmek isteyen bir grup göçmene, polisin "sınırı korumak" amacıyla müdahale ettiği belirtildi.

Olayın Gorski Kotar isimli dağlık bir alanda yaşandığı belirtilen açıklamada, polisin silahlı müdahalesi sonucu bir göçmenin yaralandığı kaydedildi.

Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic de polisin Slovenya'ya yasa dışı geçmek isteyen göçmenlere müdahale ettiğini vurguladı, göçmenlerin sayısı ve uyruğu konusunda bilgi vermedi.

Rijeka Hastanesi yetkilileri ise kimliği belirlenemeyen göçmenin, göğüs kısmından birkaç kez vurulduğunu, göçmenin hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti.

Bu arada, insan hakları kuruluşları, Hırvatistan'ın, Bosna Hersek ve Sırbistan üzerinden gelen göçmenlere şiddet uyguladığı iddiasında bulunmuş, Hırvatistan ise bu iddiaları reddetmişti.

Avrupa Birliği, Hırvatistan, Slovenya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 08:20 Kaynak: AA
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