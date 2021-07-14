Hırvatistan'da "Türk Film Günleri" etkinliği düzenlenecek - Son Dakika

Hırvatistan'ın başkentinde faaliyet gösteren Zagreb Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Kinematografi Dubrovnik iş birliğinde, ülkenin tarihi ve turistik kenti olan Dubrovnik'te 16-23 Temmuz tarihlerinde Dubrovnik Türk Film Günleri etkinliği düzenlenecek.

Zagreb YEE'den yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenecek etkinlik kapsamında 5 Türk filmi, tarihi açık hava Kino Slavica Sinema Salonu'nda Hırvat sinemaseverler ve turistlerin izlenimine sunulacak.

Etkinlikte, Türk sinemasının uluslararası arenada tanınmasında öncü rol oynayan ödüllü filmlerden "Bizim İçin Şampiyon", "Aile Arasında", "Hokkabaz", "İşe Yarar Bir Şey" ve "Ahlat Ağacı" gösterilecek.

Ayrıca YEE'nin geliştirdiği iş birliği ve ilişki çerçevesinde ekim ayında düzenlenecek "Dubrovnik Film Festivali"nde ilk kez bir Türk yönetmen jüri üyeliği yapacak. Enstitünün girişimleriyle festivalde jüri üyeliğini Antalya Altın Portakal Film Festivali Direktörü yönetmen Ahmet Boyacıoğlu üstlenecek.

YEE'nin Türk sinemasına yönelik çalışmalarına değinilen açıklamada, Enstitünün, Türk sinemasının tanıtılması ve geniş kitleler ile buluşturulması amacıyla dünyanın birçok ülkesinde "Türk Filmleri Haftaları Projesi"ni hayata geçirdiği ve bu çerçevede film gösterimleri yaptığı ifade edildi.

Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle 2018 yılında başlayan ve 13 farklı ülkede gerçekleştirilen "Türk Filmleri Haftaları Projesi"nin, 2019 yılında da 20 farklı ülkede yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Proje çerçevesinde oyuncu, yönetmen, senarist, yapımcı buluşmaları ve söyleşileri ile sinema konulu atölye çalışmaları yapılmaktadır. YEE'nin yaygın ağı üzerinden gerçekleştirilen film gösterimleri, özellikle sinema sektörünün, entelektüel çevrelerin, genç üniversite nüfusunun ve Türk dizi ve filmlerine ilgi ve alaka gösteren büyük bir kesimin Türk sinemasına ve kültürüne yakınlaşmasını amaçlamaktadır. Türk sinemasının atardamarı olan Yeşilçam'ı unutmayan YEE, "Ustalara Saygı" kuşağı ile Türk sinemasında yerleri doldurulamayacak kıymetli oyuncu, yönetmen, yapımcı ve senaristleri yurtdışında gerçekleştirdiği organizasyonlarda sinemaseverler ile bir araya getirmektedir."