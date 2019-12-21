Hırvatistan'da yarın cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak - Son Dakika
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Hırvatistan'da yarın cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak

6 saat önce

Hırvatistan'da halk yeni cumhurbaşkanını seçmek için yarın sandık başına gidecek.

Hırvatistan'da yarın cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak, System.String[]

Hırvatistan'da halk yeni cumhurbaşkanını seçmek için yarın sandık başına gidecek.

18 yaşını doldurmuş tüm Hırvatistan vatandaşlarının oy kullanabileceği seçimde, kayıtlı 3,8 milyon seçmen, yerel saatle 07.00-19.00'da kayıtlı oldukları merkezlerde oylarını verebilecek.

Seçimde iktidardaki Hırvat Demokrat Birliğinin (HDZ) aday gösterdiği mevcut cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'in yanı sıra Sosyal Demokrat Parti (SDP) adayı eski başbakan Zoran Milanovic de yarışıyor.

Diğer adaylar ve partileri şöyle:

Miroslav Skoro (bağımsız), Mislav Kolakusic (bağımsız), İvan Pernar (İvan Pernar Partisi), Dejan Kovac (Hırvat Sosyal-Liberal Partisi), Dalija Oreskovic (bağımsız), Dario Jurican (bağımsız), Nedjeljko Babic (Tüm Çakavca, Kaykavca ve Ştokavca Konuşanların Hırvat Partisi), Anto Djapic (Ulusal Yenilenme Demokrat Birliği) ve Katarina Peovic (İşçi Cephesi).

Yarın yapılacak ilk turda adaylardan hiçbirinin yüzde 50 barajını geçememesi durumunda, en çok oy alan iki isim 5 Ocak 2020'de yapılacak ikinci turda yarışacak.

Seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarının yarın gece açıklanması bekleniyor. Anketlerde Kitarovic, Milanovic ve Skoro'nun ismi öne çıkarken, seçimlerin ikinci tura kalacağına da kesin gözüyle bakılıyor.

Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 5 yılda bir yapılıyor ve bir kişi en fazla iki dönem görev yapabiliyor.

Cumhurbaşkanı, Hırvatistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:40 Kaynak: AA
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