Son Dakika Haberleri: Hırvatistan'da Yasa Dışı Göç Toplantısı

Hırvatistan'da Yasa Dışı Göç Toplantısı

39 dakika önce

Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic'in ev sahipliğinde Karadağ İçişleri Bakanı Mevludin Nuhodzic ve Arnavutluk İçişleri Bakanı Sander Lleshaj katıldığı toplantıda, son dönemde Balkan ülkelerinin karşı karşıya kaldığı yasa dışı göç sorunu görüşüldü.

Hırvatistan'da Yasa Dışı Göç Toplantısı, System.String[]
Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic'in ev sahipliğinde Karadağ İçişleri Bakanı Mevludin Nuhodzic ve Arnavutluk İçişleri Bakanı Sander Lleshaj katıldığı toplantıda, son dönemde Balkan ülkelerinin karşı karşıya kaldığı yasa dışı göç sorunu görüşüldü.

Başkent Zagreb'deki görüşmenin ardından açıklama yapan Bozinovic, Doğu Akdeniz ve Batı Balkanlar'da göç hareketlerinin 2017 sonundan itibaren yoğunlaştığına dikkati çekerek, bu yoğunluğun ardından Avrupa Birliği'nin (AB) üyesi olarak AB kurumları ile diyaloğu güçlendirdiklerini söyledi.

Karadan tek göç rotasının Batı Balkanlar olduğunu aktaran Bozinovic, "Hepimiz yasa dışı göçte bir artış gözlemliyoruz. Hırvatistan'da bu sayı 2017'ye göre yüzde 70 artarken, Arnavutluk ve Karadağ'da da düzensiz göçmen sayısında artış var." dedi.

Bozinovic, bölge ülkelerine ulaşan göçmenlerin çoğunlukla Afganistan, Pakistan, İran ve Irak vatandaşları olduğunu belirterek, bu kişilerin daha çok ekonomik göçmenler olduğuna işaret etti.

Bölge ülkelerinin yasa dışı göç meselesi ile yıllarca mücadele etmesi gerekeceğini savunan Bozinovic, AB kurumlarının, birliğe üye olmayan Güneydoğu Avrupa ülkeleriyle de eşit bir diyalog içerisinde olması gerektiğini vurguladı.

Arnavutluk İçişleri Bakanı Lleshaj da 2019'un AB üyeliği sürecinde kendileri için önemli bir yıl olduğunu belirterek, Arnavutluk'un AB ülkelerine ulaşmak isteyen göçmen sayısını azaltmak istediğinin altını çizdi.

Batı Balkan rotasının daha önce Suriyeli sığınmacılar için açıldığını anımsatan Lleshaj, son dönemde Pakistan ve Afganistan gibi ülkelerden gelen göçmenlerin de bu rotayı kullandığına dikkati çekti.

Göçlerin, insan kaçakçılığı ve diğer farklı suçlarla da bağlantısı olduğunu söyleyen Lleshaj, karadan engellense dahi göçlerin denizden devam edeceğinin farkında olduklarını ifade etti.

Karadağ İçişleri Bakanı Nuhodzic ise yasa dışı göçün küresel bir sorun olduğunu vurgulayarak, sınır polisi kapasitesinin ve sınırlardaki teknik donanımın artırılmaya devam etmesi gerektiğini bildirdi.

Ülkelerin sığınmacı kabul merkezlerini büyütmeleri ve ülkeler arasındaki tecrübe paylaşımının, yasa dışı göçün engellenmesinde kilit rol oynadığına işaret eden Nuhodzic, AB üyeliği yolunda ilerleyen Karadağ'ın, yasa dışı göç sorunuyla mücadele etmek adına tüm kaynaklarını seferber etmeye hazır olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:31 Kaynak: AA

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