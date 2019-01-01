Son Dakika Haberleri: Hırvatistan'da Yılbaşı Kutlamaları

Hırvatistan'da Yılbaşı Kutlamaları

25 dakika önce

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Ban Jelacic Meydanında toplanan binlerce kişi 2019'u coşkuyla karşıladı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Ban Jelacic Meydanında toplanan binlerce kişi 2019'u coşkuyla karşıladı. Saatler gece yarısını gösterdiğinde ise havai fişek gösterisi yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:06 Kaynak: AA

Saatler, Zagreb, Hırvatistan, Güncel
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