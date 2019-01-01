Hırvatistan'da Yılbaşı Kutlamaları
25 dakika önce
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Ban Jelacic Meydanında toplanan binlerce kişi 2019'u coşkuyla karşıladı.
Hırvatistan
'ın başkenti Zagreb
'deki Ban Jelacic Meydanında toplanan binlerce kişi 2019'u coşkuyla karşıladı. Saatler
gece yarısını gösterdiğinde ise havai fişek gösterisi yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:06 Kaynak: AA
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