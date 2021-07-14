Hırvatistan'da "Yörüklerin İzinde" isimli fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de fotoğraf sanatçısı Mustafa Gümüş'ün "Yörüklerin İzinde" isimli fotoğraf sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) 55. Uluslararası Folklor Festivali kapsamında Travno Kültür Merkezi'nde açılan sergide, Torosların son konar göçerleri olan Sarıkeçililerin hayatı anlatılıyor.

Fotoğraf sanatçısı Gümüş, burada yaptığı açıklamada, "Yörüklerin İzinde" fotoğraf sergisinde 37 fotoğrafın bulunduğunu ve projeye 2013'ten bu yana devam ettiğini belirtti.

YEE Zagreb Müdürü Fuat Korkmaz da Yörüklerin eski Anadolu kültürünü temsil ettiklerini, ziyaretçilerin Yörüklerin hayatına dair birçok ayrıntıyı sergide inceleme fırsatı bulacaklarını söyledi.

Sergi, 31 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.