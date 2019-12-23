Hırvatistan'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura Milanovic ile Kitarovic kaldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hırvatistan'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura Milanovic ile Kitarovic kaldı - Son Dakika Dünya

Hırvatistan'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura Milanovic ile Kitarovic kaldı

6 saat önce

Devlet Seçim Komisyonunun (DIP) resmi olmayan sonuçlarına göre, 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların tamamına yakını sayıldı. Hiçbir aday yüzde 50 barajını geçemediği için ülkenin yeni cumhurbaşkanı 5 Ocak 2020'de yapılacak ikinci turda seçilecek

Hırvatistan'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura Milanovic ile Kitarovic kaldı, System.String[]

Hırvatistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turunda en çok oy alan eski başbakanlardan Zoran Milanovic ile mevcut Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ikinci tura kaldı.


Devlet Seçim Komisyonunun (DIP) resmi olmayan sonuçlarına göre, 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların tamamına yakını sayıldı.

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Cumhurbaşkanı, Hırvatistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 08:50 
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