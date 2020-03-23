Hırvatistan'daki depremde ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Hırvatistan'da dün meydana gelen depremde ağır yaralanan 15 yaşındaki çocuk öldü.

Başkent Zagreb'in merkez üssü olarak kaydedildiği 5,5 büyüklüğündeki depremde, ağır yaralanan kız çocuğunun kaldırıldığı yoğun bakımda hayatını kaybettiği bildirildi.

Zagreb Çocuk Kliniği Merkezi Müdürü Goran Roic, başından yaralanan kız çocuğunun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını ifade etti.

Başkentteki depremde 18 kişinin ağır yaralandığı, aralarında tarihi yapılar olmak üzere 250'den fazla binanın da hasar gördüğü kaydedildi.