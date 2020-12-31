Hırvatistan'daki depremin merkez üssü havadan görüntülendi - Son Dakika

7 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 26 kişinin yaralandığı depremin ardından Petrinja başta olmak üzere civar yerleşim yerlerinde panik havası hakim.

Mesut Özil, sadece 275 tane üretilecek yeni aracına 3 milyon euro ödeyecek

2021'in trafik cezaları belli oldu: En düşük 113, en yüksek 35 bin 699 lira