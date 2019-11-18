Hırvatistan'daki Vukovar Katliamı'nın kurbanları anıldı

Hırvatistan'ın doğusundaki Vukovar şehrinde Yugoslav Halk Ordusu (JNA) ve Sırp paramiliter birlikler tarafından öldürülen kurbanlar, katliamın 28'inci yıl dönümünde törenle anıldı.

Hırvatistan'ın eski Yugoslavya'dan ayrılarak 1991'de bağımsızlığını ilan etmesinin ardından başlayan savaşta kuşatma altında kalan ve en az bin 624 kişinin hayatını kaybettiği Vukovar'daki anma törenine, Hırvat devlet yetkililerinin yanı sıra binlerce vatandaş katıldı.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic, Başbakan Andrej Plenkovic gibi isimlerin de katıldığını tören, Vukovar Katliamı'nın sembolü haline gelen ve kuşatma sırasında yaralıların tedavi edildiği hastane önünde başladı.

Jandrokovic, burada yaptığı konuşmada, Vukovar'da hem bir kahramanlık destanı hem de trajedi yaşandığını anımsatarak, burada ölenlerin bugünkü Hırvatistan'ın ayakta kalması için canlarını feda ettiğini vurguladı.

Plenkovic de Hırvatistan'daki savaşın sembol şehri olan Vukovar'ın, özel bir saygı statüsü hak ettiğini söyledi.

Tören kapsamında, hastane binasından katliamda hayatını kaybedenlerin toprağa verildiği anıt mezarlığa anma yürüyüşü düzenlendi. Kurban yakınları ve vatadandaşlar, buradaki mezarlara çiçek bıraktı.

Vukovar katliamı

Hırvatistan'ın 1991 yılının haziran ayında Yugoslavya'dan ayrıldığını açıklamasının akabinde başlayan savaştaki en büyük ve en kanlı çatışmalar Vukovar'da yaşandı.

JNA askerleri ile Sırp paramiliter birlikler, 87 gün boyunca Vukovar'ı kuşatma altında tuttu. Bazı günlerde 11 binden fazla bombanın düştüğü şehir, 18 Kasım 1991'de Sırp güçlerinin eline geçti.

Kuşatmanın ardından başlayan Sırp işgali, 15 Ocak 1998'e kadar sürerken Vukovar Hastanesi'ndeki yaralı ve çalışanlara yönelik çeşitli savaş suçları işlendi.

Vukovar Hastanesi'nin verilerine göre, en az bin 624 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi toplama kamplarına götürüldü, büyük çoğunluğu Hırvat olmak üzere 22 bin civarında Sırp olmayan sivil ise şehirden sürgün edildi.

Vukovar'da öldürülen 500 civarında insanın bedenine ise hala ulaşılamadı.

Hollanda'nın Lahey şehrindeki eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), Vukovar'daki katliam nedeniyle eski JNA komutanlarından Milet Mrksic'e 20 yıl, Veselin Sljivancanin'e 10 yıl hapis cezası verdi.