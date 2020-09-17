Hırvatistan'daki yolsuzluk operasyonunda iki milletvekili suçlandı - Son Dakika

Hırvatistan'da düzenlenen polis operasyonunda yolsuzluk iddiasıyla iş adamı Dragan Kovacevic gözaltına alınırken, şüpheliler arasında bulunan iki milletvekilinin de dokunulmazlıklarının kaldırılması istendi.

Hırvatistan Polisinden yapılan açıklamada, Yolsuzluk ve Organize Suçları Önleme Birimi (USKOK) ile ortaklaşa düzenlenen operasyonun, "Janaf" isimli ham petrol taşıma şirketinde "zimmete para geçirme" iddiaları üzerine düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, operasyonda "Janaf" Yönetim Kurulu Başkanı Dragan Kovacevic'in gözaltına alındığı, 10 şüpheli arasında isimleri bulunan Hırvat Demokrat Parti (HDZ) Milletvekili Drazen Barisic ve Sosyal Demokrat Parti (SDP) Milletvekili Vinko Grgic'in dokunulmazlıklarının kaldırılması istendiği kaydedildi.

Operasyon kapsamında, olayla ilgisi olabileceği düşünülen mekanlarda aramaların sürdüğü belirtilen açıklamada, iki milletvekilinin dokunulmazlıklarının iptali konusunun en kısa zamanda ulusal meclis gündemine alınacağı öğrenildi.

Bu arada, bugünkü hükümet toplantısı öncesi açıklama yapan Başbakan Andrej Plenkovic, hükümet olarak en başından beri yolsuzlukla mücadeleyi desteklediklerini vurgulayarak, suçlu olduğu kanıtlanan herkesin hesap vereceğini ifade etti.