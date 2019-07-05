Son Dakika Haberleri: Hırvatistan'dan AB'ye uyarı: Geç kalınırsa Balkanlarda başka küresel güçlerin nüfuzu artabilir
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Hırvatistan'dan AB'ye uyarı: Geç kalınırsa Balkanlarda başka küresel güçlerin nüfuzu artabilir

30 dakika önce

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Balkanların batısındaki ülkelerin Avrupa Birliği'ne (AB) uyum sürecinin yavaş ilerlemesi durumunda büyük küresel güçlerin bölgedeki etkisini artırabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Hırvatistan'dan AB'ye uyarı: Geç kalınırsa Balkanlarda başka küresel güçlerin nüfuzu artabilir, System.String[]
Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği'ne (AB) uyum sürecinin yavaş ilerlemesi durumunda büyük küresel güçlerin bölgedeki etkisini artırabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Resmi temaslarda bulunmak üzere iki günlüğüne Polonya'nın başkenti Varşova'ya giden Plenkovic, burada Polonyalı mevkidaşı Mateusz Morawiecki ile görüştü.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:07 
Avrupa Birliği, Hırvatistan, Dünya
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