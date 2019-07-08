Hırvatistan'dan euro para birimine geçiş için ilk adım
1 saat önce
Euro Grubu Başkanı ve Portekiz Maliye Bakanı Mario Centeno, Hırvatistan'ın euro para birimine geçişin ilk aşaması olan Avrupa Döviz Kuru Mekanizması'na (ERM2) katılmak üzere resmi başvuruda bulunduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:37
Euro Grubu Başkanı ve Portekiz Maliye
Bakanı Mario Centeno, Hırvatistan
'ın euro para birimine geçişin ilk aşaması olan Avrupa
Döviz Kuru Mekanizması'na (ERM2) katılmak üzere resmi başvuruda bulunduğunu açıkladı.
Centeno, euro para birimini kullanan Avrupa Birliği
(AB) üyesi 19 ülkenin maliye bakanlarının Brüksel
'de gerçekleştirdiği Euro Grubu toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.
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