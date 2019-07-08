Son Dakika Haberleri: Hırvatistan'dan euro para birimine geçiş için ilk adım
Son Dakika Dünya Haber

Hırvatistan'dan euro para birimine geçiş için ilk adım

1 saat önce

Euro Grubu Başkanı ve Portekiz Maliye Bakanı Mario Centeno, Hırvatistan'ın euro para birimine geçişin ilk aşaması olan Avrupa Döviz Kuru Mekanizması'na (ERM2) katılmak üzere resmi başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Hırvatistan'dan euro para birimine geçiş için ilk adım, System.String[]
Euro Grubu Başkanı ve Portekiz Maliye Bakanı Mario Centeno, Hırvatistan'ın euro para birimine geçişin ilk aşaması olan Avrupa Döviz Kuru Mekanizması'na (ERM2) katılmak üzere resmi başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Centeno, euro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi 19 ülkenin maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği Euro Grubu toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:37 
Hırvatistan, Portekiz, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Mehmet Nuri Ersoy, tepki çeken Sıla konseri hakkında açıklama yaptı İşte Ali Babacan'ın partisine katılacağı konuşulan isimler Yunanistan'da yeni kabine belli oldu Çin'de yaşanan feci kazada güvenlik grevlisinin dikkati faciayı önledi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 00:21:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hırvatistan'dan euro para birimine geçiş için ilk adım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]