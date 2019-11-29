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Hırvatistan'dan İtalya'ya geçmeye çalışan 2 Suriyeli, aracın bagajında can verdi
6 saat önce
Yasa dışı yollarla Hırvatistan'dan İtalya'ya geçmeye çalışan 2 Suriyeli, Slovenya'da meydana gelen trafik kazasında bulundukları aracın bagajında can verdi.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:40 Kaynak: AA
Yasa dışı yollarla Hırvatistan'dan İtalya'ya geçmeye çalışan 2 Suriyeli, Slovenya'da meydana gelen trafik kazasında bulundukları aracın bagajında can verdi.
Ljubljana polisinden yapılan açıklamada, Ljubljana-Koper otoyolunda meydana gelen kazaya karışan araçta, ölen Suriyelilerin dışında 8 kişinin daha bulunduğu belirtildi.
Aracı kullanan 42 yaşındaki Bosna Hersek vatandaşının gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, "Aracın ön koltuğunda bir çocuk, arka koltuğunda 5, bagajında ise 3 Suriye vatandaşı bulunuyordu." ifadelerine yer verildi.
Kazada, bagajdaki 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, bir Suriye vatandaşının da ağır yaralandığı kaydedildi.
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