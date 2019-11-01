Son Dakika Haberleri: Hırvatistan'dan Slovenya'ya geçmeye çalışan iki göçmen nehirde boğuldu
Son Dakika Güncel Hırvatistan'dan Slovenya'ya geçmeye çalışan iki göçmen nehirde boğuldu

Hırvatistan'dan Slovenya'ya geçmeye çalışan iki göçmen nehirde boğuldu

7 saat önce

Hırvatistan'dan Slovenya'ya geçmeye çalışan iki düzensiz göçmen, iki ülke arasındaki sınırı oluşturan Kupa Nehri'nde boğularak hayatını kaybetti.

Hırvatistan'dan Slovenya'ya geçmeye çalışan iki göçmen nehirde boğuldu, System.String[]

Hırvatistan'dan Slovenya'ya geçmeye çalışan iki düzensiz göçmen, iki ülke arasındaki sınırı oluşturan Kupa Nehri'nde boğularak hayatını kaybetti.

Slovenya'nın güneyindeki Novo Mesto Polis Müdürlüğünden yapılan açıklamada, nehirde boğulan iki kişinin, Batı Avrupa ülkelerine ulaşmak amacıyla yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışan düzensiz göçmenler olduğu ifade edildi.

Boğulan göçmenlerin kimliklerini belirlemek amacıyla yurt dışından yardım talep edildiği, Kupa Nehri'nden çıkarılan cesetlere otopsi yapılacağı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, aynı bölgede dün yapılan operasyonda Pakistan, Afganistan, İran, Irak ve Suriye uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandığı bilgisi de paylaşıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 06:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit ederek görünümünü 'Negatif'ten 'Durağan'a yükseltti
ABD, Terörizm 2018 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Raporda yine YPG'ye yer verilmedi "KHK faciadır" diyen Bülent Arınç'tan yeni açıklama: En ağır cezayı almalılar Whatsapp üzerinden üst düzey hükümet yetkililerinin telefonlarına sızma iddiası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 01:41:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hırvatistan'dan Slovenya'ya geçmeye çalışan iki göçmen nehirde boğuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]