Hırvatistan Dışişleri Bakanı Radman AA'nın

Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç Radman, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Radman, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili önemli kareleri arasından seçilerek belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı inceledi.

"Haber" kategorisinde Peter Andones'in "Teröre başörtülü yanıt" başlıklı fotoğrafına oy veren Radman, fotoğrafın empati ve dostluğu temsil ettiği değerlendirmesinde bulundu.

Radman, "Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne yer verdiği " İstanbul'un incisi" başlıklı fotoğrafa oy vererek, köprülerin bağlanabilirliğin sembolü olduğunu dile getirdi.

"Spor" kategorisinde de Semih Yüksel'in "Rüzgar sörfüyle dünya turu" başlıklı fotoğrafını tercih eden Radman, fotoğrafın zorluklarla nasıl başa çıkılabileceğini gösterdiğini söyledi.

AA'nın ilk kez 2012'de düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, bu yıl da Türkiye'nin yanı sıra Antarktika, Suriye, Filistin, Yeni Zelanda, Endonezya, Fransa ve Fildişi Sahili gibi dünyanın farklı coğrafyalarından "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde yayımlanan 750 binin üzerindeki kare arasından belirlenen 50 seçkin fotoğraf, dünyada Türkçe ve İngilizce alt yazıyla oylamaya açıldı.

Geçen yıl 223 bin kişinin katıldığı oylama, "aa.com.tr/yilinfotograflari" ve "aa.com.tr/photooftheyear" internet adreslerinden 31 Aralık'a kadar devam edecek.