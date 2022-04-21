Hırvatistan Dışişleri Bakanı Radman, Bulgar mevkidaşı Gençovska ile görüştü - Son Dakika

Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Teodora Gençovska ile başkent Zagreb'de görüştü.

Hırvatistan Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, Bakan Radman, Bulgar mevkidaşı Gençovska ile başkent Zagreb'de bir araya geldi.

Radman, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Batı Balkanlar'ın, istikrarsızlık oluşturmak için büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve Bulgar mevkidaşıyla Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın sonuçlarının Batı Balkanlar ve Güneydoğu Avrupa'ya sıçramaması için gerekli adımların atılması konusunda anlaştıklarını ifade etti.

Bosna Hersek'teki seçim kanununun değişmesinin ülkesi için büyük önem taşıdığını belirten Radman, "Mevcut seçim kanunu, Boşnaklara, az sayıda olan Hırvatların temsilcisini de seçme hakkı tanıyor." diye konuştu.

Gençovska da NATO kapsamında Bulgaristan-Hırvatistan ilişkilerinin iyi seviyede olduğunu belirtti.

NATO üyesi ülkelerin iyi ilişkilerinin daha güvenilir bir Güneydoğu Avrupa için önemli olduğunu kaydeden Gençovska, ülkesinin, Bosna Hersek'teki krizin çözümünde Hırvatistan'a tam destek verdiğini vurguladı.

Taraflar, iki ülke arasında ilişkilerin geleneksel olarak dostane olduğunun ve iki ülkenin, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üyeliğinde birbirini desteklediğinin altını çizdi.???