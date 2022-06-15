Hırvatistan Dışişleri Bakanı Radman, Kuzey Makedonya'da - Son Dakika
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Hırvatistan Dışişleri Bakanı Radman, Kuzey Makedonya'da

15.06.2022 13:56

Karşılamadan detaylar Görüşmeden detaylar Heyetler arası görüşmeden detaylar Mutabakat zaptı imza töreninden detaylar Ortak basın toplantısından detaylar Buyar Osmani'nin açıklaması Gordan Grlic Radman'ın açıklaması Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Kuzey Makedonya'yı ziyaret etti.

Karşılamadan detaylar

Görüşmeden detaylar

Heyetler arası görüşmeden detaylar

Mutabakat zaptı imza töreninden detaylar

Ortak basın toplantısından detaylar

Buyar Osmani'nin açıklaması

Gordan Grlic Radman'ın açıklaması Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Kuzey Makedonya'yı ziyaret etti. Radman, başkent Üsküp'teki temasları kapsamında Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani ile görüştü. İki bakan görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Bu kapsamda, Hırvatistan ve Kuzey Makedonya arasında Diplomasi Eğitimi Alanında Mutabakat Zaptı imzalandı.

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Radman, Kuzey Makedonya'da
Hırvatistan Dışişleri Bakanı Radman, Kuzey Makedonya'da
Hırvatistan Dışişleri Bakanı Radman, Kuzey Makedonya'da
Hırvatistan Dışişleri Bakanı Radman, Kuzey Makedonya'da

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Bakan Çavuşoğlu, Balkan ülkelerine ziyarette bulunacak Bakan Çavuşoğlu, Balkan ülkelerine ziyarette bulunacak
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan, Makedonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hırvatistan Dışişleri Bakanı Radman, Kuzey Makedonya'da - Son Dakika

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