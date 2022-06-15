Hırvatistan Dışişleri Bakanı Radman, Kuzey Makedonya'da

Karşılamadan detaylar
Görüşmeden detaylar
Heyetler arası görüşmeden detaylar
Mutabakat zaptı imza töreninden detaylar
Ortak basın toplantısından detaylar
Buyar Osmani'nin açıklaması
Gordan Grlic Radman'ın açıklaması Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Kuzey Makedonya'yı ziyaret etti. Radman, başkent Üsküp'teki temasları kapsamında Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani ile görüştü. İki bakan görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Bu kapsamda, Hırvatistan ve Kuzey Makedonya arasında Diplomasi Eğitimi Alanında Mutabakat Zaptı imzalandı.
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