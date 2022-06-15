Hırvatistan Dışişleri Bakanı Radman, Kuzey Makedonya'da

Gordan Grlic Radman'ın açıklaması Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Kuzey Makedonya 'yı ziyaret etti. Radman, başkent Üsküp 'teki temasları kapsamında Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani ile görüştü. İki bakan görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Bu kapsamda, Hırvatistan ve Kuzey Makedonya arasında Diplomasi Eğitimi Alanında Mutabakat Zaptı imzalandı.

Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan, Makedonya, Güncel, Son Dakika

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