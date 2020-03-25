Hırvatistan'ı tam anlamıyla gezmek için görmeniz gereken 9 eşsiz yer

Tarih boyunca Doğu ile Batı arasındaki köprülerden biri olan Hırvatistan bir zamanlar Yunan kolonisi, ardından da Roma eyaletiydi. Bizans, Osmanlı, Napolyon ve Avusturya- Macaristan gibi imparatorluklardan etkilenen Hırvatistan'ın zengin ve karmaşık mirası, bu ülkeyi tam bir kültürel cevhere dönüştürmüş. Farklı dönemlere ait esintilere her yerde rastlamak mümkün.



Kalelerden kiliselere, tiyatrolardan yemek kültürüne, şarabında müziğine, Hırvatistan kültürünü gerçek anlamıyla tadabilmeniz için gezmeniz gereken 9 yerin listesini oluşturduk.