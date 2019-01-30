Son Dakika Haberleri: Hırvatistan İçişleri Bakanı Bozinovic Kilis'te

Hırvatistan İçişleri Bakanı Bozinovic Kilis'te

43 dakika önce

Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic, Suriyelilerin barındığı Kilis'teki Öncüpınar Konaklama Merkezini ziyaret etti.

Hırvatistan İçişleri Bakanı Bozinovic Kilis'te, System.String[]
Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic, Suriyelilerin barındığı Kilis'teki Öncüpınar Konaklama Merkezini ziyaret etti.

Bozinovic ve beraberindeki heyeti, konteyner kente gelişlerinde Kilis Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş ile Göç İdaresi İl Müdürü Hasan Kahraman karşıladı.

Konaklama merkezinde kalan Suriyeli bir aileyle bir araya gelen Bozinovic ve beraberindekiler, idari binada gerçekleştirilen toplantının ardından, Vatan Anaokulunda eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

Öğrencilerin Türkçe şarkılarla karşıladığı heyet, daha sonra sosyal tesislerdeki seramik ve el sanatları atölyesini gezdi.

Burada Kilis Halk Eğitim Merkezince düzenlenen kurslar hakkında bilgi alan Bozinovic ve beraberindekiler, kursiyerlerle de bir süre sohbet etti.

Programın ardından Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş, Bozinovic'e kente özgü çeşitli hediyeler verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:23 Kaynak: AA

Hırvatistan, İçişleri Bakanı, Kilis, Güncel
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