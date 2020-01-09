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Hırvatistan ilk kez yapacağı AB Dönem Başkanlığını resmen devraldı
6 saat önce
Brüksel'de Brexit ve bütçe sorunlarına yönelik tartışmalar devam ederken 2013 yılında Avrupa Birliği'nin 28. ve son üyesi olan Hırvatistan, bugün ilk defa, resmen Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını Finlandiya'dan devraldı.
Brüksel'de Brexit ve bütçe sorunlarına yönelik tartışmalar devam ederken 2013 yılında Avrupa Birliği'nin 28. ve son üyesi olan Hırvatistan, bugün ilk defa, resmen Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını Finlandiya'dan devraldı.
Dört milyon nüfuslu Balkan ülkesi Hırvatistan Haziran ayının sonuna kadar yani 6 ay boyunca Avrupa Birliği Konseyi'nde düzenlenen toplantıların çoğunu organize edecek ve görüşmelere başkanlık yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:21
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