Hırvatistan ilk kez yapacağı AB Dönem Başkanlığını resmen devraldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hırvatistan ilk kez yapacağı AB Dönem Başkanlığını resmen devraldı - Son Dakika Dünya

Hırvatistan ilk kez yapacağı AB Dönem Başkanlığını resmen devraldı

6 saat önce

Brüksel'de Brexit ve bütçe sorunlarına yönelik tartışmalar devam ederken 2013 yılında Avrupa Birliği'nin 28. ve son üyesi olan Hırvatistan, bugün ilk defa, resmen Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını Finlandiya'dan devraldı.

Hırvatistan ilk kez yapacağı AB Dönem Başkanlığını resmen devraldı, System.String[]

Brüksel'de Brexit ve bütçe sorunlarına yönelik tartışmalar devam ederken 2013 yılında Avrupa Birliği'nin 28. ve son üyesi olan Hırvatistan, bugün ilk defa, resmen Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını Finlandiya'dan devraldı.


Dört milyon nüfuslu Balkan ülkesi Hırvatistan Haziran ayının sonuna kadar yani 6 ay boyunca Avrupa Birliği Konseyi'nde düzenlenen toplantıların çoğunu organize edecek ve görüşmelere başkanlık yapacak.

Euronews.com'da Görüntüle

Avrupa Birliği, Hırvatistan, Finlandiya, Brüksel, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:21 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Brexit yasa tasarısı İngiltere parlamentosunda kabul edildi
İran'da düşen uçakla ilgili peş peşe son dakika açıklamaları: Füzeyle düşürüldü Akıl almaz intihar! Paylaşımına yeterince beğeni gelmeyince, canına kıydı Hafter, Erdoğan ve Putin'in Libya'da ateşkes çağrısını reddetti

Son Dakika Haberleri
23:42 Trump: "Birileri hata yapmış olabilir" - Son Dakika Haber
23:42 Tuşba, İpekyolu ve Edremit AK Parti İlçe başkanları belirlendi - Son Dakika Haber
23:28 Kılıçdaroğlu canlı yayında soruları yanıtladı: (1) - Son Dakika Haber
23:26 İran'da düşen uçakla ilgili peş peşe son dakika açıklamaları: Füzeyle düşürüldü - Son Dakika Haber
23:18 Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada istihbaratının elinde, İran'ın Ukrayna uçağını kazara... - Son Dakika Haber
22:12 Akıl almaz intihar! Paylaşımına yeterince beğeni gelmeyince, canına kıydı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 23:55:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hırvatistan ilk kez yapacağı AB Dönem Başkanlığını resmen devraldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]