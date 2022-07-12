Hırvatistan'ın avro bölgesine katılması için imzalar atıldı - Son Dakika
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Hırvatistan'ın avro bölgesine katılması için imzalar atıldı

12.07.2022 15:44
Hırvatistan'ın avro bölgesine katılması için imzalar atıldı

Hırvatistan'ın 1 Ocak 2023 itibarıyla avro para birimine geçmesi için imza töreni yapıldı.

Hırvatistan'ın 1 Ocak 2023 itibarıyla avro para birimine geçmesi için imza töreni yapıldı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi binasında yapılan törene Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Komisyonun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, AB Dönem Başkanı Çekya'nın Maliye Bakanı Zbynek Stanjura ve Hırvatistan Maliye Bakanı Zdravko Maric katıldı.

Böylece Hırvatistan, 27 üyeli Birliğin avro bölgesine kabul edilen 20'nci üyesi oldu.

AB Komisyonu, 1 Haziran'da 2013'ten beri AB üyesi olan Hırvatistan'ın gelecek yılın başında avroya geçmeye hazır olduğunu bildirmişti.

Avro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe de 16 Haziran'da Hırvatistan'ın gerekli kriterleri yerine getirdiğini, ülkenin 1 Ocak 2023'ten itibaren avro para birimine geçebileceğini açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Hırvatistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hırvatistan'ın avro bölgesine katılması için imzalar atıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hırvatistan'ın avro bölgesine katılması için imzalar atıldı - Son Dakika
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