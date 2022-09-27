Hırvatistan'da "Robotların Dünyası" sergisi açıldı - Son Dakika
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Hırvatistan'da "Robotların Dünyası" sergisi açıldı

27.09.2022 12:40
Hırvatistan'da "Robotların Dünyası" sergisi açıldı

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de açılan "Robotların Dünyası" sergisi, filmlerde rol almış robotlardan, ev işlerine yardımcı olanlara kadar birçok robota ev sahipliği yapıyor.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de açılan "Robotların Dünyası" sergisi, filmlerde rol almış robotlardan, ev işlerine yardımcı olanlara kadar birçok robota ev sahipliği yapıyor.

Klovic Sarayı Galerisi'nde açılan sergi meraklılarına, Yıldız Savaşları filmindeki karakterlerden, terminatör robot ve sevimli robot Wall-e'ye kadar birçok robotu yakından görme fırsatı sağlıyor.

Serginin ilgi odağını köpek robot "Koko" oluştururken kedi robotun sergi alanında dolaşması ilgiyle izlendi.

Zagreb'deki sergi üç ay ziyarete açık kalacak.

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Kaynak: AA

Hırvatistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hırvatistan'da 'Robotların Dünyası' sergisi açıldı - Son Dakika

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