Klovic Sarayı Galerisi'nde açılan sergi meraklılarına, Yıldız Savaşları filmindeki karakterlerden, terminatör robot ve sevimli robot Wall-e'ye kadar birçok robotu yakından görme fırsatı sağlıyor.

Hırvatistan 'ın başkenti Zagreb 'de açılan "Robotların Dünyası" sergisi, filmlerde rol almış robotlardan, ev işlerine yardımcı olanlara kadar birçok robota ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA

Hırvatistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hırvatistan'da 'Robotların Dünyası' sergisi açıldı - Son Dakika

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