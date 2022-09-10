Hırvatistan'da hükümet protesto edildi - Son Dakika
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Hırvatistan'da hükümet protesto edildi

10.09.2022 15:44
Hırvatistan'da hükümet protesto edildi

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de hükümet karşıtı protesto düzenlendi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de hükümet karşıtı protesto düzenlendi.

Binlerce kişinin katıldığı protestoda, hükümetin istifası ve erken seçim talep edildi.

"Birlikte Özgürüz" girişimince organize edilen protestoda, "Sizi kovuyoruz", "Plenkovic tahttan in!", "Gençlerin göç etmesi sizin başarınız" yazılı pankartlar taşındı.

Girişimin lideri Andrija Klaric burada yaptığı açıklamada, "Bu hükümetin gitmesinin ve görevi bırakmasının vaktinin geldiğini düşünüyoruz. Onların verdiği yanlış kararlar yüzünden büyük bir ekonomik kriz içerisindeyiz. Buna bir son vermemiz gerektiğine inanıyoruz, çünkü kış için daha fazla kıtlık, daha yüksek fiyatlar ve daha fazla yoksulluk olacağına dair bilgiler aldık." diye konuştu.

Klaric, birinci isteklerinin Başbakan Andrej Plenkovic hükümetinin gitmesi, ikinci isteklerinin ise erken seçimlerin yapılması olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Hırvatistan, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hırvatistan'da hükümet protesto edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hırvatistan'da hükümet protesto edildi - Son Dakika
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