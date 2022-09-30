Hırvatistan'da "İranlı kadınlarla dayanışma" gösterisi - Son Dakika
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Hırvatistan'da "İranlı kadınlarla dayanışma" gösterisi

30.09.2022 16:52

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, "İranlı kadınlarla dayanışma" gösterisi düzenlendi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, "İranlı kadınlarla dayanışma" gösterisi düzenlendi.

İran'ın Zagreb Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalık, İranlı Mahsa Emini'nin ölümünü şiddetle kınadıklarını ifade ederken, gösteriye katılan İranlı bir kadın saçlarını kesti.

Kadın hakları savunucularından Rada Boric, İranlı kadınların yanında olduklarını söyleyerek, "İran'da kadına şiddete karşı bir yasa yok. Kadınların hakları yok. Şiddete uğrayabilir, 13 yaşındayken evlendirilebilirler." dedi.

Gösteriye katılanlar "Saçımızı bırakın", "Kadın, özgürlük, hayat" ve "İranlı kadınlarla dayanışma" yazılı dövizler taşıdı.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Birçok ülkede, Emini'nin ölümüne tepki niteliğinde eylem düzenlenmişti.

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İran'da Mahsa Emini protestoları sonrası tutuklama dalgası devam ediyor İran'da Mahsa Emini protestoları sonrası tutuklama dalgası devam ediyor İran'da Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar sürüyor İran'da Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar sürüyor
Kaynak: AA

Mahsa Emini, Hırvatistan, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hırvatistan'da 'İranlı kadınlarla dayanışma' gösterisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hırvatistan'da "İranlı kadınlarla dayanışma" gösterisi - Son Dakika
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