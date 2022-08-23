Hırvatistan'da "Ukrayna Devlet Bayrak Günü" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Hırvatistan'da "Ukrayna Devlet Bayrak Günü" etkinliği düzenlendi

23.08.2022 23:26
Hırvatistan'da "Ukrayna Devlet Bayrak Günü" etkinliği düzenlendi

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de "Ukrayna Devlet Bayrak Günü" etkinliği organize edildi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de "Ukrayna Devlet Bayrak Günü" etkinliği organize edildi.

Hırvatistan'da yaşayan 1000 kadar Ukraynalı, Zagreb'de "Ukrayna Devlet Bayrak Günü" kapsamında düzenlenen barışçıl geçit törenine katıldı.

Katılımcılar, Hırvatistan'a Ukrayna ve Ukraynalılara verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Ukrayna'nın Zagreb Büyükelçisi Vasilj Kirilic burada yaptığı açıklamada, "Ukrayna bayrağı özgürlük ve zaferin sembolüdür. Ukrayna zaferinin bayrağını yükseltelim." diye konuştu.

30 metrelik Ukrayna bayrağının açıldığı törende, "Rusya bir terör devletidir" ve "Teşekkürler Hırvatistan" yazılı pankartlar taşındı.

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Kaynak: AA

Hırvatistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hırvatistan'da 'Ukrayna Devlet Bayrak Günü' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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