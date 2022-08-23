Ukrayna'nın Zagreb Büyükelçisi Vasilj Kirilic burada yaptığı açıklamada, "Ukrayna bayrağı özgürlük ve zaferin sembolüdür. Ukrayna zaferinin bayrağını yükseltelim." diye konuştu.

Katılımcılar, Hırvatistan'a Ukrayna ve Ukraynalılara verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Hırvatistan'da 'Ukrayna Devlet Bayrak Günü' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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