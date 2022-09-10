İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin başkenti Zagreb'den yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta, Bosna Hersek sınırına yakın Novska bölgesinde yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Hırvatistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hırvatistan'da iki trenin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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