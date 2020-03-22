Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. - Son Dakika

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

22 dakika önce

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi., System.String[]

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. - ZAGREB

Hırvatistan, Deprem, Zagreb, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:00 Kaynak: İHA

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