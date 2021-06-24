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Hırvatistan'ın en büyük aşı merkezinde uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika

Hırvatistan'ın en büyük aşı merkezinde uzun kuyruklar oluştu

24.06.2021 17:02
Hırvatistan'ın en büyük aşı merkezinde uzun kuyruklar oluştu, System.String[]

Hırvatistan'da binlerce kişi sabah saatlerinden itibaren ülkenin en büyük aşı merkezine gelerek uzun kuyruklar oluşturdu.

Hırvatistan'da binlerce kişi sabah saatlerinden itibaren ülkenin en büyük aşı merkezine gelerek uzun kuyruklar oluşturdu.

Hırvatistan'da halk başkent Zagreb'de bulunan ülkenin en büyük aşı merkezine akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren aşı merkezine gelmeye başlayan yaklaşık 2 bin kişi, saatlerdir aşı olmayı bekliyor. Aşı merkezi önünde 35 derece sıcağa rağmen bekleyen Hırvatistanlılar, zaman zaman güvenlik görevlileri ile tartıştı. 16 odası bulunan aşı merkezinde saatte 600 kişi aşılanıyor.

Bugün 6 bin kişinin aşı randevusu olduğunu açıklayan Kamu Sağlık Kurumu, Hırvatistan halkının büyük bir kısmının tatile gitmeden önce aşı olmak istemesi sonucu aşı merkezinin önünde uzun kuyruklar oluştuğunu bildirdi. Zagreb Kamu Sağlık Kurum Müdürü Andrija Sostar ise, uzun kuyruklar oluşmasının beklenmeyen bir durum olduğunu dile getirdi.

Yaşanan durum belediye yetkililerini harekete geçirdi. Belediye çalışanları Hırvatistan halkına su ve şemsiye dağıtımı gerçekleşti.

BAKANDAN AŞI İÇİN VİDEOLU MESAJ

Hırvatistan'da aşıya olan ilginin düşük olması nedeniyle Sağlık Bakanı Vili Beros, dün yayınladığı görüntülü mesajında halkı aşı olmaya davet ederek, "Aşı ile sadece kendimizi değil, bütün toplumumuzu koruruz" dedi.

Hırvatistan'da Sağlık Bakanının açıkladığı hazirana kadar nüfusun yüzde 50'sinin aşılanması hedefine ulaşılamasa da şu ana kadar nüfusun yüzde 42'si aşı oldu.

(Enis Omeroviç/İHA)

Hırvatistan'ın en büyük aşı merkezinde uzun kuyruklar oluştu

COVIRAN Bereket, Hırvatistan, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hırvatistan'ın en büyük aşı merkezinde uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika


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