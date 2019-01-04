Hırvatistan'ın İsrail'den F-16 Satın Almasına ABD Engeli

Hırvatistan'ın İsrail'den 12 adet ikinci el F-16 savaş uçağı satın almasına ABD onay vermedi.

Hırvatistan'ın İsrail'den 12 adet ikinci el F-16 savaş uçağı satın almasına ABD onay vermedi.



Hırvatistan'ın daha önce İsrail ile anlaşmasına rağmen ABD'nin, kendilerine ait teknolojinin üçüncü bir ülkeye satılmamasını talep etmesi, uçak ihalesini iptal aşamasına kadar getirdi.



Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, uçak satın alımı konusunda İsrail ile ABD arasında problem ortaya çıktığını belirterek, sorunun uçaklardaki teknolojinin üçüncü bir ülkeye transferi noktasındaki uzlaşmazlıktan kaynaklandığını söyledi.



İki yıl süren görüşmelerin ardından bugün gelinen noktada ABD tarafının kendilerine ait teknolojinin transferi nedeniyle sorun çıkardığını aktaran Plenkovic, "ABD ile İsrail'in nihai ve net kararını bekliyoruz. Sonra biz de kararımızı vereceğiz." ifadesini kullandı.



Plenkovic, sadece daha önce Hırvatistan Savunma Bakanlığına bağlı uzman ekibin onaylandığı teklif çerçevesinde ihalenin gerçekleşebileceğini, farklı bir durumun söz konusu olması halinde ihalenin Hırvat tarafınca iptal edileceğini ifade etti.



Plenkovic, seçtikleri uçaklar ile nihai aşamada ellerine geçebilecek uçakların farklı olması durumunda hükümetin hiçbir ikilemde kalmadan satın alımı iptal edeceğini vurguladı.



Öte yandan, Hırvatistan Savunma Bakanı Damir Krsticevic de İsrail'in ABD ile arasındaki meseleyi çözmekle yükümlü olduğunu, 11 Ocak'a kadar İsrail'e süre tanıdıklarını aktardı.



Hırvatistan Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, 27 Mart 2018'deki toplantısında, İsrail'den 12 adet ikinci el F-16 savaş uçağı satın alınmasını onaylamış, bu karar hükümet tarafından da onaylanmıştı. Uçakların ilk ikisinin 2020'de, altısının 2021'de, son dördünün de 2022'de teslim edilmesi öngörülüyordu.



500 milyon dolarlık ihale kapsamında, Hırvat pilot ve mühendislerin İsrailliler tarafından eğitilmesi planlanıyordu.

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