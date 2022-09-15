Hırvatistan'daki şiddetli yağış hasara neden oldu

Hırvatistan'ın kuzey kesimlerinde yer alan Cazma'da etkili olan sağanak yağış kentte büyük hasara neden oldu.

Hırvatistan Sivil Koruma Birliğinden yapılan açıklamada, şiddetli yağışın beraberinde getirdiği rüzgarın da etkisiyle çatıların uçtuğu, iş yerlerini su bastığı, kamyonların devrildiği ve Cazma'daki okulun da hasar gördüğü belirtildi.

Kentte elektrik kesintisinin de yaşandığı kaydedilen açıklamada, bölgeye arama-kurtarma ekibi ve ambulans sevk edildiği bildirildi.

Bu arada, yerel medyada yer alan haberlerde, üzerine ağaç düşmesi sonucu ayağı kırılan çocuğun başkent Zagreb'de ameliyat edildiği bilgisi paylaşıldı.