Hırvatistan-İspanya maçını Cüneyt Çakır yönetecek

FIFA Kokartlı Hakem Cüneyt Çakır, EURO 2020 Son 16 Turu'nda oynanacak olan Hırvatistan- İspanya karşılaşmasında düdük çalacak.

EURO 2020'de görev alan FIFA Kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Son 16 Turu'nun önemli maçlarından Hırvatistan-İspanya karşılaşmasını yönetecek. 28 Haziran Pazartesi günü Danimarka'nın Başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanacak olan mücadele TSİ 19.00'da başlayacak. Cüneyt Çakır'ın bu maçta yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg olacak. Hırvatistan-İspanya karşılaşmasında Bastian Dankert (Almanya) VAR, Christian Dingert (Almanya) AVAR1, Christian Gittelmann (Almanya) AVAR2 ve Pawel Gil (Polonya) AVAR3 olarak görev yapacak. - İSTANBUL