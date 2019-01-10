Son Dakika Haberleri: Hırvatistan İsrail'den F-16 Satın Almaktan Vazgeçti

Hırvatistan İsrail'den F-16 Satın Almaktan Vazgeçti

54 dakika önce

Hırvatistan hükümeti, İsrail'den 12 adet ikinci el F-16 savaş uçağı satın almasına ilişkin kararı iptal etti.

Hırvatistan İsrail'den F-16 Satın Almaktan Vazgeçti, System.String[]
Hırvatistan hükümeti, İsrail'den 12 adet ikinci el F-16 savaş uçağı satın almasına ilişkin kararı iptal etti.

ABD'nin, söz konusu F-16 savaş uçaklarında bulunan kendisine ait teknolojinin üçüncü bir ülkeye transferine onay vermemesi üzerine ortaya çıkan sorun, uçak satın alımına ilişkin kararın iptaline neden oldu.

İsrail Savunma Bakanlığından bir heyet, bugün Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e gelerek Hırvatistan Savunma Bakanlığı yetkilileri ile görüştü.

Hırvatistan Savunma Bakanı Damir Krsticevic, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, uçak satın alımına ilişkin kararı iptal ettiklerini açıklayarak, kararın iptalinin Hırvatistan'a herhangi bir maddi zarar vermeyeceğini söyledi.

Krsticevic, daha önce üzerinde anlaştıkları F-16 savaş uçaklarının satın alınması noktasında ABD'nin onay vermediğinin İsrail heyeti tarafından kendilerine aktarıldığını belirterek, "partner ülke" olarak nitelendirdiği İsrail ile iş birliğine açık olduklarını sözlerine ekledi.

İsrail Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Udi Adam da ABD'nin kendilerine ait teknolojinin üçüncü bir ülkeye transferine onay vermesine ne kendilerinin ne de Hırvatistan'ın etki edebileceğini söyledi.

Hırvatistan Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, 27 Mart 2018'deki toplantısında, İsrail'den 12 adet ikinci el F-16 savaş uçağı satın alınmasını kararlaştırmış, bu karar hükümet tarafından onaylanmıştı.

Uçakların ilk ikisinin 2020'de, altısının 2021'de, son dördünün de 2022'de teslim edilmesi öngörülüyordu. 500 milyon dolarlık ihale kapsamında, Hırvat pilot ve mühendislerin İsrailliler tarafından eğitilmesi planlanıyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:53 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Hırvatistan, Güncel
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