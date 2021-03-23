Hırvatistan İstanbul Başkonsolosu İvana Zerec'in Bilecik temasları - Son Dakika

Hırvatistan İstanbul Başkonsolosu İvana Zerec, bir takım ziyaretler için geldiği Bilecik'te valiliği ziyaret etti.

Hırvatistan İstanbul Başkonsolosu İvana Zerec ve Başkonsolos Vekili Vesna Fabris, Vali Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti. Vali Şentürk ile Başkonsolos Zerec, bir süre görüşerek, iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Ardından Vali Şentürk'ü AK Parti Yalova Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi Meliha Akyol ziyaret etti. Son olarak Vali Bilal Şentürk, Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, Çukurca Belde Belediye Başkanı Emin Taşgın ve beraberindeki heyeti kabul etti. - BİLECİK