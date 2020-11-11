Hırvatistan maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika

Hırvatistan maçının ilk 11'leri belli oldu

11.11.2020 20:01
Hırvatistan maçının ilk 11'leri belli oldu, System.String[]

A Milli Futbol Takımı, hazırlık mücadelesinde Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Futbol Takımı, hazırlık mücadelesinde Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Park'ta oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada iki takımın ilk 11'leri şöyle;

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Ozan Kabak, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun, Nazım Sangare, Mert Çetin, Caner Erkin, Deniz Türüç, Orkun KökçüYEDEKLER: Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Berkay Özcan, Enes Ünal, Efecan Karaca, Ömer Bayram, İrfan Can Kahveci

HIRVATİSTAN: Simon Sluga, Marin Pongracic, Josip Brekalo, Ante Budimir, Mario Pašalic, Marko Rog, Mislav Oršic, Milan Badelj, Josip Juranovic, Domagoj Vida, Dario Melnjak

YEDEKLER: Ivo Grbic, Lovre Kalinic, Filip Uremovic, Borna Barišic, Ivan Perišic, Duje Caleta-Car, Mateo Kovacic, Antonio Colak, Luka Modric, Marcelo Brozovic, Nikola Vlašic, Toma Bašic


A Milli Futbol Takımı, Uğurcan ÇAKIR, Hırvatistan, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Hırvatistan maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika Spor


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