Son Dakika Haberleri: Hırvatistan, Schengen Bölgesi'ne katılmaya hazır; genişlemenin etkileri neler olacak?
Son Dakika Dünya Hırvatistan, Schengen Bölgesi'ne katılmaya hazır; genişlemenin etkileri neler olacak?

Hırvatistan, Schengen Bölgesi'ne katılmaya hazır; genişlemenin etkileri neler olacak?

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Hırvatistan'ın Schengen bölgesine katılmak için gerekli koşulları yerine getirdiğini açıkladı. Avrupa’ya göçmen akınının yoğun olduğu bir dönemde Schengen tartışma konusu iken Hırvatistan’ın bu onayı alıp alamayacağı merakla bekleniyor.

Hırvatistan, Schengen Bölgesi'ne katılmaya hazır; genişlemenin etkileri neler olacak?, System.String[]

26 ülkeden oluşan Schengen Bölgesi dünyanın en büyük çok uluslu serbest dolaşım alanı. Yakın zamanda bu alan daha da genişleyebilir.


Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Hırvatistan'ın Schengen Bölgesine katılmak için gerekli koşulları yerine getirdiğini açıkladı. Ülkenin, Schengen bölgesine katılıp katılmayacağına AB ülkeleri karar verecek. Hırvatistan'ın tüm AB ülkelerinden onay alması gerekiyor. Avrupa'ya göçmen akınının yoğun olduğu bir dönemde Schengen tartışma konusu iken Hırvatistan'ın bu onayı alıp alamayacağı merakla bekleniyor.

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Avrupa Birliği, Hırvatistan, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 03:26 
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