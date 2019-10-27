Hırvatistan, Schengen Bölgesi'ne katılmaya hazır; genişlemenin etkileri neler olacak?
1 saat önce
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Hırvatistan'ın Schengen bölgesine katılmak için gerekli koşulları yerine getirdiğini açıkladı. Avrupa’ya göçmen akınının yoğun olduğu bir dönemde Schengen tartışma konusu iken Hırvatistan’ın bu onayı alıp alamayacağı merakla bekleniyor.
26 ülkeden oluşan Schengen Bölgesi dünyanın en büyük çok uluslu serbest dolaşım alanı. Yakın zamanda bu alan daha da genişleyebilir.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Hırvatistan'ın Schengen Bölgesine katılmak için gerekli koşulları yerine getirdiğini açıkladı. Ülkenin, Schengen bölgesine katılıp katılmayacağına AB ülkeleri karar verecek. Hırvatistan'ın tüm AB ülkelerinden onay alması gerekiyor. Avrupa'ya göçmen akınının yoğun olduğu bir dönemde Schengen tartışma konusu iken Hırvatistan'ın bu onayı alıp alamayacağı merakla bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 03:26
Türkiye'de saatler geri alındı mı? Şu anda saat kaç? Sosyal medya bunu konuşuyor PKK yandaşları Avrupa'nın birçok ülkesinde eş zamanlı olarak Türk vatandaşlarına saldırıyor ABD Başkanı Trump: Washington'da çok fazla sızıntı var, güvenlik için detayları paylaşmadık Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bağdadi operasyonunda Türkiye hava sahasını kullandık, teşekkür ediyorum