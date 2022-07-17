Hırvatistan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in ülkeye girişini yasakladı - Son Dakika
Üye Girişi

Hırvatistan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in ülkeye girişini yasakladı

17.07.2022 15:35
Hırvatistan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in ülkeye girişini yasakladı

Hırvatistan, İkinci Dünya Savaşı'nda ülkedeki en büyük toplama kampı olan Jasenovac'ı bugün ziyaret etmeyi planlayan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in ülkeye girişini yasakladığını duyurdu.

Hırvatistan, İkinci Dünya Savaşı'nda ülkedeki en büyük toplama kampı olan Jasenovac'ı bugün ziyaret etmeyi planlayan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in ülkeye girişini yasakladığını duyurdu.

Sırp lider Vucic'in Hırvat yetkililere resmi bilgilendirmede bulunmadan Jasenovac ve Pokrac'ı ziyaret etmek istemesi üzerine iki ülke arasındaki ilişkiler gerildi.

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman, düzenlediği basın toplantısında, Vucic'in diplomatik ilişki protokollerini ihlal ettiğini belirterek, ziyarete ilişkin bilgileri resmi olmayan yollar üzerinden öğrendiğini söyledi.

Sırbistan'ın Zagreb Büyükelçiliğine nota gönderildiğini aktaran Grlic Radman, "Her türlü ziyaretin resmi kanallar üzerinden bildirilmesi gerekir. Aksi bir durum Hırvatistan tarafından kabul edilemez." dedi.

Grlic Radman, ziyaretin başka amaçlar barındırdığını iddia ederek, "Ziyaret amacının savaş kurbanlarını ziyaret etmek değil, siyasi olduğu kanaatindeyim. Kurbanlar burada bir araç, amaç değil. Samimi bir ziyaret olduğuna inanmıyorum." diye konuştu.

Hırvat Bakan, tüm bu gelişmeler üzerine Vucic'in Hırvatistan'a girişinin yasaklandığını belirtti.

Sırp tarafından da açıklama geldi

Yaşananlar üzerine Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic de basın toplantısı düzenleyerek, Hırvatistan'ın Belgrad Büyükelçiliğine nota gönderildiğini ancak teslim alınmadığını söyledi.

Hırvatistan tarafından alınan kararın "korkunç" olduğunu dile getiren Selakovic, Sırbistan hükümetinin de karşı önlemler alacağını duyurdu.

Selakovic, Vucic'in sadece Jasenovac'daki anıtı ziyaret etmeyi planladığını ifade ederek, geçen sene aralarında bakanların da bulunduğu 700'den fazla Hırvat diplomatın herhangi resmi bir bilgilendirme yapmadan sorunsuz Sırbistan'a girdiğini belirtti.

Vucic ise sosyal medya hesabı üzerinden Jasenovac'daki anıtı paylaşarak, "Siz sadece işinizi yapın. Sırp halkı yaşamaya devam edecek ve yaşananları unutmayacak." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Vucic'in yarın basın toplantısı düzenleyerek yasaklamaya ilişkin açıklamalarda bulunacağı kaydedildi.

Jasenovac'ta 83 binden fazla Hırvat, Sırp, Yahudi ve Roman öldürüldü

Hırvatistan'ın Jasenovac şehrindeki en büyük toplama kampı, 1941'de Nazi müttefiki rejim tarafından kurulmuş, 1945'te kapatılmıştı.

Kampta, İkinci Dünya Savaşı sırasında 83 binden fazla Hırvat, Sırp, Yahudi ve Roman öldürülmüştü.

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Sudan'daki şiddetli yağışlarda 8 kişi öldü Son dakika haber | Sudan'daki şiddetli yağışlarda 8 kişi öldü Adalet Bakanı Bozdağ, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması Adalet Bakanı Bozdağ, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Hırvatistan, Sırbistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hırvatistan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in ülkeye girişini yasakladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:17 Ağrı'da husumetli akrabaların kavgasında kan döküldü: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
15:14 Pençe- Kilit Operasyonu'ndan acı haber: Kahraman Mehmetçik Selahattin Taşkın şehit düştü
15:09 Fener'den ayrılan De Colo'dan olay sözler: Orası çok karışıktı, her yıl koç ve ekibi değişiyordu
15:06 Trakya'da çekirge ve tırtıl alarmı! Marmara'ya doğru ilerliyorlar...
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevirmeni için "hanım kız" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu: Hanım kız hitabının bile ne anlamı geldiğini unutmuşlar
14:31 Jorge Jesus'un takımda düşünmediği 3 isim antrenmana katılmadı
14:26 Manchester United'ın yeni transferi Martinez'e Köksal Baba benzetmesi! Paylaşıma beğeni yağdı
14:09 Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan takipçisine estetik açıklaması: Kulağımda estetik yok, kepçe kulak bandı kullanıyorum
13:17 Bursa'da "park yeri" tartışmasında kan dökülmüştü: Bir kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı
13:06 Eşi benzeri görülmemiş bir deniz canlısı keşfedildi! Garip kolları olan canlı büyük ilgi çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 15:41:28. #1.13#
SON DAKİKA: Hırvatistan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in ülkeye girişini yasakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement