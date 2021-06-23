Hırvatistan tur atladı

EURO 2020 D Grubu 3. maçında Hırvatistan, İskoçya'yı 3-1 mağlup ederek tur atladı.

EURO 2020 D Grubu 3. maçında Hırvatistan ile İskoçya karşı karşıya geldi. Hampden Park'ta oynanan maçı Hırvatistan 3-1 kazanarak grubu ikinci sırada bitirdi ve tur atladı.

17. dakikada Vlasic'in golüyle öne geçen Hırvatistan'a karşı İskoçya'da McGregor, 42. dakikada skoru eşitledi ve devre 1-1 sona erdi. İkinci yarıda Hırvatistan 62. dakikada Modric ve 77. dakikaya Perisic'in golleri ile maçı 3-1 kazandı.

Bu sonuçla Hırvatistan 4 puana yükseldi ve aynı averaja sahip olan Çekya'dan daha fazla gol attığı için ikinci sıraya yerleşerek bir üst tura yükseldi. Grubu 1 puanla kapatan İskoçya ise turnuvaya veda etti. - İSTANBUL