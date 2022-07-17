Hırvatistan ve Çin, Turistlere Daha İyi Hizmet Verebilmek İçin 3. Ortak Polis Devriye Görevini Başlattı - Son Dakika
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Hırvatistan ve Çin, Turistlere Daha İyi Hizmet Verebilmek İçin 3. Ortak Polis Devriye Görevini Başlattı

17.07.2022 18:54
Hırvatistan ve Çin, Turistlere Daha İyi Hizmet Verebilmek İçin 3. Ortak Polis Devriye Görevini Başlattı

ZAGREP, 17 Temmuz (Xinhua) -- Hırvatistan ve Çin, Kovid-19 pandemisi nedeniyle iki yıl ara verilen ortak polis devriyesi sürecinin üçüncüsünü Cumartesi günü başlattıklarını duyurdu.

ZAGREP, 17 Temmuz (Xinhua) -- Hırvatistan ve Çin, Kovid-19 pandemisi nedeniyle iki yıl ara verilen ortak polis devriyesi sürecinin üçüncüsünü Cumartesi günü başlattıklarını duyurdu. Hırvatistan'daki devriye görevi, Çin polisinin pandeminin başlangıcından bu yana denizaşırı ülkelerdeki devriye misyonunu ilk kez gerçekleştireceği anlamına geliyor. Hırvatistan'daki Çin Büyükelçiliği'nde yeni sürecin başlaması nedeniyle düzenlenen törende konuşan Büyükelçi Qi Qianjin, Hırvatistan'ın, Çinli turistler ile bu ülkedeki Çinlilerin çıkarlarını daha iyi korumak amacıyla Çin ile ortak bir polis devriyesi düzenleyen ilk Orta ve Doğu Avrupa ülkesi olduğunu söyledi. Büyükelçi, bu adımın turizm, yasa uygulama ve güvenlik alanındaki ikili işbirliğini ilerleteceğini vurguladı.

Bu yıl, Çin ile Hırvatistan arasında diplomatik ilişkiler kurulmasının 30. yıldönümü. Qi, ortak devriyenin karşılıklı güveni artırıp iki ülke arasındaki dostluğu güçlendireceğinden emin olduğunu ifade etti. Zagrep Polis Teşkilatı Önleme İdaresi Başkanı Velimir Tisma, Hırvatistan'da seyahat sezonunda yapılacak ortak polis devriyelerinin, Hırvat polisinin uluslararası işbirliğinin hayati bir unsuru olduğunu ve yabancı turistlerin korunması ve ülkeye çekilmesinde önemli rol oynadığını belirtti. Tisma, ortak devriye ile amaçlananın, Hırvatistan'da bulunan Çinlilere hizmet etmek ve ülkede güvenlik duygusunu artırmak olduğunu bildirdi. Sekiz Çinli polis memuru, başkent Zagreb, batı sahil kenti Zadar, Plitvice Gölü Ulusal Parkı ve güneydeki Dubrovnik kentinde bir aylık ortak devriye görevi yapacak.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Hırvatistan ve Çin, Turistlere Daha İyi Hizmet Verebilmek İçin 3. Ortak Polis Devriye Görevini Başlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hırvatistan ve Çin, Turistlere Daha İyi Hizmet Verebilmek İçin 3. Ortak Polis Devriye Görevini Başlattı - Son Dakika
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