Son Dakika Haberleri: Hırvatistan ve İsrail 500 Milyon Dolarlık F-16 Anlaşmasını İptal Etti

Hırvatistan ve İsrail 500 Milyon Dolarlık F-16 Anlaşmasını İptal Etti

19 dakika önce

– Hırvatistan ve İsrail, iki ülke arasındaki 500 milyon dolarlık F-16 anlaşmasının iptal edildiğini duyurdul.ABD, Hırvatistan'ın Sovyet tasarımı olan eski MiG-21 uçaklarını değiştirerek yeni bir filo oluşturma amacıyla İsrail ile yaptığı anlaşmaya karşı çıkıyordu.

Hırvatistan ve İsrail 500 Milyon Dolarlık F-16 Anlaşmasını İptal Etti, System.String[]
Hırvatistan ve İsrail, iki ülke arasındaki 500 milyon dolarlık F-16 anlaşmasının iptal edildiğini duyurdul.

ABD, Hırvatistan'ın Sovyet tasarımı olan eski MiG-21 uçaklarını değiştirerek yeni bir filo oluşturma amacıyla İsrail ile yaptığı anlaşmaya karşı çıkıyordu. Trump yönetimi, İsrail'in, kendi teknolojisine uyarladığı ABD yapımı uçakları satarak, ABD teknolojisinden faydalandığını ileri sürüyor.

Konu ile ilgili olarak İsrail Savunma Bakanı Udi Adam, "Hırvatistan süreci, profesyonel ve akıllıca yürüttü. Maalesef bu anlaşmanın, iki ülkenin dışındaki taraflardan etkilenebileceğinin öngörülememesi nedeniyle anlaşmayı iptal etmek durumunda kaldık" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:28 Kaynak: DHA

Dünya
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