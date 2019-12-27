Hırvatisyan-Slovenya sınırında yanlış bomba alarmı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hırvatisyan-Slovenya sınırında yanlış bomba alarmı - Son Dakika

Hırvatisyan-Slovenya sınırında yanlış bomba alarmı

6 saat önce

Hırvatistan ve Slovenya arasındaki en büyük sınır kapısının bomba tehdidi nedeniyle kapatıldığı haberin asılsız çıkmasıyla sınırın yeniden açıldığı bildirildi.

Hırvatisyan-Slovenya sınırında yanlış bomba alarmı, System.String[]

Hırvatistan ve Slovenya arasındaki en büyük sınır kapısının bomba tehdidi nedeniyle kapatıldığı haberin asılsız çıkmasıyla sınırın yeniden açıldığı bildirildi.


Slovenya basında çıkan haberlere göre, Hırvatistan ve Slovenya arasındaki en büyük sınır kapısı bomba tehdidi nedeniyle kapatıldı. Obrezje-Bregana sınır kapısında yaşanan olayda bir otobüste yolcunun çantasında patlayıcı cihaz bulunduğu açıklandı. Yapılan araştırma sonucu patlayıcı cihaz olmadığı, yarım saat kapalı kalan sınırın yeniden açıldığı açıklandı. Rus vatandaşı olduğu iddia edilen şüphelinin ise gözaltına alındı. - ZAGREB

Hırvatistan, Slovenya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:32 Kaynak: İHA
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