HİS Başkanı Yasin Bölükbaşı, 4 yıl daha TAFISA Avrupa yönetiminde

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) Başkanı Yasin Bölükbaşı, Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılan Uluslararası Herkes İçin Spor Federasyonu (TAFISA) 26. Dünya Kongresi'nde, TAFISA Avrupa yönetimine yeniden seçildi.

Federasyonun açıklamasında, daha önce 2 yıl süreyle TAFISA Avrupa Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Yasin Bölükbaşı'nın, 4 yıl için yeniden yönetime seçildiği belirtilirken, HİS Dış İlişkiler Koordinatörü Mutlu Türkmen'in de "Mutlu Yaşlanma" oturumunda Türkiye'de uygulanan Huzurevleri Bocce Ligi Projesi'ni sunumu ile beğeni topladığı kaydedildi.

Seksenden fazla ülkeden 600'ü aşkın katılımcıyla gerçekleşen kongrede, TAFISA Başkanı Juho Chang ile görüşen HİS heyetinin, Türkiye'de yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiği ve yapılması planlanan projeleri değerlendirdiği aktarıldı.

Türk heyetinin, kongrenin ardından temaslarını tamamlayarak yurda döndüğü bildirildi.