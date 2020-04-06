HİS Başkanı Yasin Bölükbaşı, AA'nın 100. yılını kutladı - Son Dakika

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) Başkanı Yasin Bölükbaşı, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladı.

Yasin Bölükbaşı, yaptığı açıklamada, "Ülkelerin dünyayı yakından takip etme kabiliyetleri ve hafızaları ne kadar güçlü olursa, geleceğe yön verme konusunda o kadar güçlü öngörüye sahip olunur. Anadolu Ajansı, bugün yetişmiş kadroları, üstün teknoloji altyapısı ve birikimiyle ülkemizin sesi, kulağı olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"AA 100. yılında, ülkemizde doğru haber kaynağı, dünyada sesimiz olmaya devam ediyor." diyen başkan Bölükbaşı, "Milli mücadeleden başlayan ajansımızın çalışmaları müreffeh yarınlar için ışık tutacak niteliktedir. Daha nice yıllara, huzurla ve sağlıkla." değerlendirmesinde bulundu.