HİS Başkanı Yasin Bölükbaşı, Anneler Günü'nü kutladı - Son Dakika
Son Dakika Spor HİS Başkanı Yasin Bölükbaşı, Anneler Günü'nü kutladı - Son Dakika Spor

HİS Başkanı Yasin Bölükbaşı, Anneler Günü'nü kutladı

20 dakika önce

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) Başkanı Yasin Bölükbaşı, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

HİS Başkanı Yasin Bölükbaşı, Anneler Günü'nü kutladı, System.String[]

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) Başkanı Yasin Bölükbaşı, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yasin Bölükbaşı, yaptığı açıklamada, dünyanın en özverili insanlarının anneler olduğunu, bundan dolayı yılın her günü mutlu edilmeleri gerektiğini belirterek, "Önce vücudunda, sonra yüreğinde bizleri büyüten ayaklarının altı öpülesi annelerimiz. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Güçlü nesiller için, sağlıklı bir gelecek için onların ilgisi, merhameti en fazla ihtiyacımız olan şey." ifadelerini kullandı.

Annelerin toplumun inşasında en büyük role sahip olduğunu vurgulayan Bölükbaşı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çocuklarımızın sağlıklı beslenmesi ve kaliteli bir hayata sahip olması için annelerimizin rolü büyük. Toplum annelerimizle şekillenir. Obeziteyle mücadelede, spor kültürünün çocuklarımızın hayatında olmasında annelerimizin gayretini önemsiyoruz. Beslenme alışkanlığımızı da annemizden kazanıyoruz. Anne çocuk el ele obeziteyle mücadele edeceğiz. Anne çocuk el ele sağlıklı nesiller için sporu hayatımıza alacağız, annelerimize bu konuda daha fazla çağrıda bulunacağız. Başımızın tacı, gönlümüzün sultanı annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun."

Yasin Bölükbaşı, Anneler Günü, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 09:10 Kaynak: AA

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