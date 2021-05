HIS Travel'dan "full credit kurumsal araç kiralama" hizmeti - Son Dakika

HIS Travel'ın "full credit kurumsal araç kiralama" hizmeti, günlük araç kiralama hizmeti alarak iş seyahatleri, toplantılar ve organizasyonları planlamada avantaj sunuyor.

HIS Travel açıklamasına göre, salgın döneminde kurumsal firmalar için çalışan güvenliği, güvenilir seyahat, hijyenik ve ekonomik hizmet kavramları her zamankinden daha çok önem kazandı. İş seyahati yapan çalışan gezginler için kurumsal seyahatlerde günlük araç kiralama hizmeti de konforlu, güvenilir ve avantajlı bir seçenek haline geldi. Dünyanın en büyük 10 seyahat operatöründen biri olan HIS Travel'ın "full credit kurumsal araç kiralama" hizmeti, bu yönüyle kurumsal firmaların ihtiyaçları için büyük kolaylık sağlamaya devam ediyor.

Şirketin bu hizmeti, günlük araç kiralama hizmeti alarak iş seyahatlerini, toplantıları ve organizasyonları planlamada büyük bir avantaj yaşamayı mümkün kılıyor.

Kurumsal iş seyahatleri için gereken araba kiralama hizmetini sorunsuz, güvenilir ve bütçeye uygun bir hizmetle almak isteyen firmalar ister müşteri ödemeli, ister kısmi acente ödemeli ya da full faturalama olmak üzere üç farklı ödeme sistemiyle işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

HIS Travel aracılığıyla full credit kurumsal araç kiralama hizmeti almak birkaç adımdan sonra hazır oluyor. Aracın kiralanacağı şehir, ilçe, tarih ve saat belirlendikten sonra konum ve tarih için uygun olan araç alternatifleri arasından tercih yapılıyor ve istenilen ek hizmet ya da ürünle seçimler şekillenebiliyor. Profesyonel bir ekip tarafından yürütülen süreç sonrasında rezervasyonunuz hızlıca gerçekleşiyor.

Kurumsal firmaların araç kiralama ihtiyaçlarına kaliteli ve güvenilir bir hizmetle cevap veren HIS Travel, full credit kurumsal araç kiralama hizmetiyle salgın döneminin gerekliliklerinden birine de çözüm sağlıyor.